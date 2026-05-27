Marina di Modica, interdetto il moletto

La Capitaneria di porto di Pozzallo: la struttura ha riportato seri danni a causa delle mareggiate.

Modica – Con un provvedimento d’urgenza a tutela della pubblica incolumità, l’Autorità Marittima ha disposto l’immediata interdizione del tratto di mare adiacente al moletto di Marina di Modica L’ordinanza, firmata dal Comandante del Porto di Pozzallo e Capo del Circondario Marittimo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, fa seguito a un sopralluogo del nucleo operativo di difesa ambientale effettuato il 19 maggio, che ha evidenziato criticità strutturali della banchina.

Il provvedimento della Capitaneria si aggiunge all’ordinanza sindacale n. 70 del Comune di Modica, con cui era già stato vietato l’accesso pedonale alla struttura.

Il divieto ha efficacia immediata e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di piena sicurezza.

L’area interdetta comprende tutto lo specchio acqueo circostante il moletto per una fascia di rispetto di 10 metri, come indicato nella planimetria ufficiale.

All’interno di tale perimetro è tassativamente vietato: – fare il bagno o nuotare; – navigare, ancorare o sostare con qualsiasi unità, da diporto o professionale; – praticare la pesca, sia da terra sia da natante; – svolgere attività subacquee, salvo quelle espressamente autorizzate dall’Autorità Marittima.

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