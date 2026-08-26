Non ci sono feriti.

Condividi "Marina di Modica, Jeep plana sui blocchi in cemento che le fanno da trampolino e si ribalta" sui social

Modica – Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi all’incrocio principale di Marina di Modica, lungo la Strada Provinciale 66 che si innesta sulla Ss 194, arteria di collegamento tra Modica e Pozzallo.

Un fuoristrada Jeep Wrangler proveniente da Pozzallo si è ribaltato sul lato destro della carreggiata, finendo di traverso all’interno dell’incrocio.

Il mezzo ha urtato contro i blocchi di cemento, i new jersey, posizionati per impedire l’ingresso da quella direzione. Non ci sono feriti.

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