Marina di Modica, Jeep plana sui blocchi in cemento che le fanno da trampolino e si ribalta

Non ci sono feriti.
di Redazione
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Modica – Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi all’incrocio principale di Marina di Modica, lungo la Strada Provinciale 66 che si innesta sulla Ss 194, arteria di collegamento tra Modica e Pozzallo.
Un fuoristrada Jeep Wrangler proveniente da Pozzallo si è ribaltato sul lato destro della carreggiata, finendo di traverso all’interno dell’incrocio.
Il mezzo ha urtato contro i blocchi di cemento, i new jersey, posizionati per impedire l’ingresso da quella direzione. Non ci sono feriti.
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