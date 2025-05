Marina di Modica, spiaggia nel degrado: erbacce e incuria a pochi passi dall’estate

Un tratto di spiaggia abbandonato, soffocato da erbacce e in condizioni di totale incuria.

Modica – Altro che sabbie dorate e finissime.

Ciò che accoglie residenti e turisti a Marina di Modica, nell’area antistante l’auditorium comunale e la guardia medica, è un tratto di spiaggia abbandonato, soffocato da erbacce e in condizioni di totale incuria.

La fotografia scattata questa mattina è eloquente: dove ci si aspetterebbe ordine e accoglienza, regnano degrado e disinteresse. In un periodo in cui la località dovrebbe prepararsi ad accogliere i primi flussi turistici della stagione estiva, la situazione attuale rappresenta un biglietto da visita quanto mai inadeguato.

