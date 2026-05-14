Marina di Ragusa, accoltella l’amica della sorella: condannato a un anno e 10 mesi di reclusione

Ragusa – È finito con la condanna alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, oltre alla misura di sicurezza di un anno di libertà vigilata, il processo con l’abbreviato per il tentato omicidio di Marina di Ragusa del 7 giugno dell’anno scorso a carico di un ventenne di Marina. Il reato è stato derubricato in lesioni aggravate dall’uso delle armi. Al giovane sono state concesse le attenuanti generiche e la riduzione di un terzo per la parziale capacità di intendere e di volere. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

A darne notizia Salvo Martorana su La Sicilia.

L’imputato sta scontando la pena ai domiciliari. Dopo la richiesta di immediato la difesa ha chiesto per il giovane il rito alternativo. La famiglia della vittima, una sedicenne giarratanese, non si è costituita parte civile perché l’imputato nel frattempo ha risarcito il danno. Il ventenne aveva colpito con un coltello al collo la ragazza, amica di sua sorella, senza un motivo. La sedicenne era andata a trovare la coetanea a Marina di Ragusa.

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