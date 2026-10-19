Marina di Ragusa, il caos negli stalli per i residenti nella zona a traffico limitato

Ragusa – Alla gentile redazione di RagusaNews,

attraverso la vostra voce, vorrei segnalare una situazione paradossale che si sta verificando attualmente a Marina di Ragusa in merito alla gestione dei parcheggi riservati ai residenti muniti di pass per l’accesso alle ZTL.

Nello specifico, sono stati individuati alcuni stalli di sosta destinati ai residenti, con limitazione dell’orario di parcheggio nella fascia notturna, dalle ore 20:00 alle ore 08:00. Se in via Pozzallo, oltre alla segnaletica orizzontale, è stato regolarmente installato il previsto cartello verticale che disciplina la sosta riservata ai residenti, lo stesso non è avvenuto nelle vicine via Cagliari e via Dandolo.

Nonostante le ripetute segnalazioni rivolte al Comando della Polizia Municipale, la mancanza della necessaria segnaletica verticale continua a creare confusione e a favorire comportamenti scorretti. Nelle ore notturne, infatti, in via Cagliari e via Dandolo si verificano frequenti episodi di sosta indiscriminata da parte di automobilisti che approfittano di questa situazione per parcheggiare senza rispettare le finalità degli stalli individuati.

Si tratta di una situazione che genera disagi ai residenti e che richiede un intervento risolutivo, attraverso l’installazione della segnaletica mancante e una maggiore attenzione ai controlli, affinché le regole siano chiare, uniformi e rispettate in tutte le vie interessate.

Confidando nella vostra sensibilità e nella possibilità di dare visibilità a questa problematica, vi ringrazio per l’attenzione e per il servizio che quotidianamente offrite alla cittadinanza.

Cordiali saluti.

Un residente.

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