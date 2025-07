Marina di Ragusa, il carroattrezzi rimuove 5 auto per consentire la manovra allo stesso passo carrabile

Ragusa – Gentile redazione di Ragusanews,

scrivo per segnalare una situazione a dir poco inusuale.

Da ieri sera assisto alla rimozione forzata continua di ben cinque autovetture in appena 18 ore, penso sia un record tutt’altro che positivo, per la polizia municipale di Ragusa.

La rimozione avviene sempre dallo stesso stallo segnalato con striscie oblique gialle, a dir il vero poco visibili, posizionate nella corsia opposta ad un passo carrabile in Via Emilio Salgari angolo Via Salvatore Citelli.

Quel passo carrabile esiste da oltre 30 anni e mai in passato si era evidenziata la necessità di occupare un parcheggio per favorire l’ingresso allo stesso, ma evidentemente ora il nuovo proprietario non riesce ad effettuare qualche manovra per entrare ed ha richiesto all’ufficio preposto la delimitazione di una parte della pubblica via ad uso esclusivo e lo stesso appare anche molto solerte a sollecitare l’intervento della polizia municipale per far valere un suo “diritto”.

Ora chiedo con quale criterio venga concesso tale diritto, se viene presa in considerazione la scarsissima disponibilità di parcheggio per i residenti, la effettiva necessità di uno adeguato spazio di manovra necessario all’utilizzo del passo carrabile oppure è sufficiente pagare per le strisce, che comunque dovrebbero essere ben visibili e la manutenzione delle stesse è a carico del privato, lo stesso che in modo solerte ha segnalato per ben cinque volte la infrazione.

Ed ancora non dovrebbero destare qualche sospetto al comando dei vigili le ripetute segnalazioni, sempre dallo stesso utente e sempre per lo stesso numero civico?

L’Assessore Gurrieri è a conoscenza di questa situazione?

Concordo con chi ritiene che Marina stia diventando invivibile, ma buona parte della responsabilità è nostra e di una amministrazione poco oculata.

Pensate ai cinque possessori delle auto rimosse che tornando dalla spiaggia non hanno trovato le vetture. Avranno sicuramente una motivazione in più per elogiare la location.

Grato per la cortese attenzione.

© Riproduzione riservata