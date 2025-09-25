Marina di Ragusa, il tentato omicidio di una ragazza giarratanese, lui è ai domiciliari da giugno

Ragusa – Incidente probatorio davanti al gip del Tribunale per il tentato omicidio di Marina di Ragusa del 7 giugno scorso.

Il gip ha incaricato il professore etneo Eugenio Aguglia che in aula ha confermato che il ventenne indagato ha una capacità di intendere e di volere scemata e lo ritiene socialmente pericoloso. Il consulente della difesa dottor Giuseppe Catalfo, anche lui di Catania, ha detto che non c’è pericolosità sociale e che il ragazzo al momento dei fatti era incapace di intendere e di volere. Adesso, entrambi i consulenti hanno detto che è compensato, che sta molto meglio e che ha avuto un attacco psicotico in quel momento ma che non ci sono residuati.

A rappresentare l’accusa è stato il pm Santo Fornasier. Il ventenne di Marina si trova agli arresti domiciliari presso una struttura specializzata in assistenza e cura di persone con problematiche psichiatriche. L’indagato ha colpito con un coltello al collo la ragazza, amica di sua sorella, senza alcun tipo di motivo apparente.

