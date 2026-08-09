Condividi "Marina di Ragusa, incidente tra due auto nella notte: sei feriti" sui social

Ragusa – L’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte a Marina di Ragusa, all’altezza dell’incrocio dei Gesuiti, ha visto due auto coinvolte, una delle quali si è ribaltata.

L’impatto è stato particolarmente violento e si è reso necessario forzare le portiere di una delle vetture per consentire l’uscita delle persone rimaste all’interno.

Il bilancio dell’incidente è di sei feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, insieme alle pattuglie di Carabinieri e Polizia.

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