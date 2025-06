Marina di Ragusa, la ragazza di 16 anni è stata aggredita a colpi di coltello dal fratello dell’amichetta

Ragusa – Emergono ulteriori particolari riguardanti l’episodio che ha visto una ragazza di 16 anni, originaria di Giarratana, soccombere al suo aggressore in un’abitazione di Marina di Ragusa. L’episodio è accaduto sabato mattina. La ragazza, per fortuna, adesso sta bene. E’ ancora ricoverata in ospedale, ma dovrebbe essere dimessa a breve. E’ comprensibilmente sotto choc, ma le sue condizioni di salute sono ritenute buone.

La giovane era andata a trovare l’amica per potere passare il fine settimana assieme, così come del resto era accaduto in altre circostanze, dopo una frequentazione di parecchi mesi. Nulla poteva lasciare preludere un epilogo del genere. La ragazza è stata fatta accomodare in casa dal fratello dell’amica che, in quel momento, non si trovava dentro e che sarebbe arrivata di lì a poco.

All’improvviso, il giovane, un 21enne, la cui posizione è al vaglio della magistratura, avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe aggredito la 16enne. La quale ha riportato una serie di ferite al collo, e quindi non è stata strangolata così come si era detto in un primo momento, tanto da ritenere necessari anche alcuni punti di sutura (due-tre secondo alcune fonti). Ovviamente, l’obiettivo dell’aggressore, che ha dato in escandescenze senza alcun motivo apparente, era quello di ferire in modo serio, o addirittura togliere la vita, alla ragazza. Che ha cercato di difendersi come ha potuto sino ad appioppare un colpo ben assestato ai testicoli del giovane che, anche per questo, avrebbe mollato la presa. Da lì il fallito tentativo e la possibilità della vittima di sfuggire al suo aggressore.

Le forze dell’ordine stanno indagando e la magistratura sta valutando che tipi di provvedimenti assumere.

© Riproduzione riservata