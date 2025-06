Marina di Ragusa, rubati i cavi di rame dell’impianto di sollevamento ai pozzi, manca l’acqua

Ragusa – Rubati nel corso della notte i cavi di rame del pozzo Gravina di Marina di Ragusa. A causa di ciò, gli impianti di sollevamento del sito che alimentano una buona parte della frazione rivierasca sono in fermo. Lo comunica la società Iblea Acque Spa. Che spiega: “Si è registrato un danno sia ai quadri elettrici che alimentano i pozzi, e su cui sta intervenendo già la squadra della manutenzione, sia alla cabina elettrica rispetto a cui dovrà intervenire congiuntamente una squadra dell’Enel. Ciò determinerà inevitabilmente una serie di disservizi”.

Nel frattempo, la società ha presentato denuncia contro ignoti con l’auspicio che le forze dell’ordine riescano a frenare un fenomeno le cui conseguenze sono molto pesanti per la collettività. Il servizio sarà ripristinato nella giornata odierna in quanto la società sta momentaneamente attivando due gruppi di continuità per alimentare i pozzi. Nel pomeriggio di oggi, inoltre, sarà attivato il terzo gruppo di continuità.

