Marina di Ragusa, ubriaco al lungomare, insultava i passanti

Ragusa – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Ragusa sono intervenuti sul lungomare Andrea Doria, ove era stato richiesto il loro intervento in quanto era stata segnalata la presenza di un soggetto che, in evidenza stato di ebbrezza alcolica, infastidiva i passanti.

Giunti sul posto, i militari sono divenuti bersaglio delle intemperanze dell’uomo che ha iniziato ad inveire nei loro confronti con espressioni ingiuriose e minacciose, opponendosi alle operazioni d’identificazione. Con non poca fatica, i Carabinieri sono riusciti ad immobilizzare l’uomo, che è stato condotto presso la Stazione Carabinieri di Marina di Ragusa, affinchè si procedesse alla sua identificazione.

L’uomo, un 31enne di nazionalità albanese con precedenti di polizia, dopo essere stato condotto presso l’ospedale di Ragusa per gli accertamenti del caso, al termine delle operazioni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Analogo episodio si è verificato nel corso del fine settimana appena trascorso. Un 29enne tunisino, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, in evidente stato di ebbrezza alcolica, a seguito di un litigio per futili motivi con i dipendenti di un supermercato del comune di Santa Croce Camerina, ha danneggiato parte dell’esercizio commerciale.

Prontamente giunti sul posto, i militari dell’Arma, nel tentativo di calmare il soggetto esagitato, sono stati aggrediti dall’uomo, che ha continuato ad inveire contro i dipendenti del supermercato. Per gli eventi verificatisi, dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea.

© Riproduzione riservata