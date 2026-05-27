Marina di Ragusa, vandalizzati i pozzi Gravina: erogazione idrica a singhiozzo

Ragusa – A Marina di Ragusa ignoti hanno preso di mira i pozzi Gravina, fondamentali per l’approvvigionamento idrico della frazione rivierasca. Tentato il furto dei cavi elettrici.

Iblea Acque SpA ha confermato l’accaduto e ha avviato immediatamente gli interventi tecnici per ripristinare il sistema di sollevamento compromesso. Al momento un pozzo è già stato riattivato, mentre altri due sono in lavorazione, con squadre impegnate senza sosta per riportare gli impianti alla piena funzionalità. Nonostante gli sforzi, la società avverte che nelle prossime ore potrebbero verificarsi disservizi nell’area di Marina di Ragusa, proprio a causa dei danneggiamenti subiti.

© Riproduzione riservata