Mario Ciancio Sanfilippo ha venduto il quotidiano La Sicilia al siculoamericano Palella, re dei monopattini

Catania – Il quotidiano La Sicilia di Catania cambia proprietà. Palella Holdings, guidata dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella, ha rilevato la testata, la società editrice Dse Spa e la relativa quota di Ansa. Palella, originario di Acireale, da anni risiede negli Stati Uniti dove coordina numerose attività imprenditoriali internazionali. Il passaggio di testimone arriva dopo 80 anni di ininterrotta gestione della famiglia Ciancio Sanfilippo.

A dare l’annuncio è lo stesso quotidianao catanese.

Salvatore Palella, imprenditore italo-americano originario di Acireale, è noto per aver fondato nel 2015 Helbiz, azienda pioniera nel settore della micro-mobilità elettrica, diventata nel 2021 la prima del suo settore a essere quotata al Nasdaq. Con la sua nuova realtà, Palella Holdings, ha esteso il proprio raggio d’azione anche all’e-commerce, acquisendo la piattaforma Everli.

L’ingresso di Palella nell’editoria, attraverso l’acquisizione di uno dei giornali più autorevoli del Sud Italia, si inserisce in un contesto di forte crisi per i quotidiani tradizionali. La sfida sarà rilanciare “La Sicilia” in chiave digitale, rafforzandone la presenza online e rendendola protagonista nel nuovo ecosistema dell’informazione.

