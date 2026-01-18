Mario Venuti torna con un nuovo singolo: ‘Tempo e soldi’

Catania – Mario Venuti pubblica un nuovo singolo Tempo e Soldi, su Etichetta Microclima con edizioni Microclima/Sugar, distribuito da Fuga e disponibile, dal scorso venerdì 16 gennaio, su tutti gli store digitali ed in rotazione radiofonica.

Un brano dal sound fresco e gioioso, nel noto stile del cantautore catanese, accompagnato da un video che ne illustra perfettamente l’atmosfera. “Sono sempre stato un musicista pop, un’attitudine naturale che mi viene dalla mia cultura che qui viene fuori – spiega Venuti -. Il pezzo è un lampo di comunicazione, scritto pressoché di getto con questo mantra che ricorre e delle divagazioni un po’ ironiche. Una instant song, un lampo pop”.

E una presa di coscienza, di chi ha vissuto abbastanza da capire il valore di alcune cose, tra cui il tempo. “Una constatazione arrivata con l’età – prosegue: io ho 62 anni e il tempo, adesso, per me diventa più importante mentre il denaro diventa relativo”.

Il videoclip che accompagna il brano è opera di un altro catanese doc, Giuseppe Vizzini, in arte Zziny paint, tra i maggiori esponenti della Fop Art (Finger on Phone Art), e senza dubbio uno dei protagonisti dell’impressionismo digitale contemporaneo. È anche l’autore della copertina del singolo nonché delle opere contenute nel video.

In Tempo e Soldi, Venuti sceglie Zziny Paint come controparte visiva e narrativa: non un illustratore “a servizio” della musica, ma un alter ego contemporaneo, capace di tradurre in immagini lo stesso disagio, la stessa urgenza poetica del brano. E lo traduce nel linguaggio digitale istintivo, urbano, in un rapporto quasi ossimorico, complementare: la Finger on Phone Art, d’altronde, è rapida, frammentata, figlia dello stesso tempo accelerato che il brano mette in discussione.

Sullo sfondo, una Catania stilizzata in cui i luoghi più caratteristici prendono vita: dal Duomo alla Pescheria, da piazza Sciuti al porto di Ognina, dall’Etna alla Playa. E in cui fanno capolino figure iconiche della città etnea, dal sacro di sant’Agata, al profano di “Paolino”, immancabile protagonista della vita di tante generazioni di catanesi.

Tempo e Soldi è interpretato da Tony Canto alle chitarre elettriche Piano e Programming, Iacopo Sinigaglia alle ritmiche elettroniche, alla batteria Franco Barresi e Vincenzo Virgillito al basso e Mario Venuti, voce e chitarra.

© Riproduzione riservata