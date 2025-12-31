Mariolina Camilleri, Alessandra Sardoni e Maurizio Mannoni a Scicli in visita al commissariato di Montalbano

Scicli – Fine anno è tempo di vacanze e Scicli pullula di turisti.

Stamani la cooperativa Agire, che gestisce i siti culturali del Comune di Scicli, ha accolto nel sito culturale del Commissariato di Montalbano, set cinematografico e meta cineturistica, Mariolina Camilleri, primogenita di Andrea Camilleri, i giornalisti Alessandra Sardoni, volto popolare de La7, e Maurizio Mannoni, storico conduttore del Tg3.

Gli illustri ospiti sono in vacanza con familiari e amici.

