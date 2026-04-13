Mariti violenti, due provvedimenti a Ragusa e Modica

Un 46enne ragusano e un 45enne tunisino a Modica.

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Ragusa – La Polizia di Stato ha eseguito due provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di maltrattamenti in famiglia, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza domestica.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura provvisoria della libertà vigilata nei confronti di un 46enne ragusano, resosi responsabile di reiterati maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, che aveva tenuto un comportamento violento, in alcune occasioni aveva anche danneggiato beni di proprietà della donna.

Contestualmente, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica ha notificato a un cittadino tunisino di 45 anni la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale. Il provvedimento trae origine dalla segnalazione all’Autorità Giudiziaria della condotta violenta posta in essere dall’uomo nei confronti della moglie in presenza dei figli minori. All’uomo, che era stato già allontanato dalla casa familiare, è stato imposto il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.

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