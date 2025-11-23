Marito e moglie centrati in pieno da un furgone all’uscita dalla messa in corso Italia a Ragusa

Ragusa – Centrati in pieno da un furgone all’uscita dalla messa.

Incidente stradale sabato sera in corso Italia, all’altezza della chiesa di San Giovanni. Una coppia di anziani, che aveva appena partecipato alla messa vespertina nella cattedrale, stava attraversando la strada quando è stata centrata da un furgone. I due coniugi sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove versano in prognosi riservata. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi e anche per accertare che il conducente del furgone non fosse sotto effetto di droghe o alcol.

Il parroco della cattedrale, don Giuseppe Burrafato, ha chiesto ai fedeli di pregare per i due sfortunati parrocchiani. La donna è ricoverata in Ortopedia a Ragusa, il marito è stato trasferito a Catania.

