Marito entra in sacrestia e trova il parroco in intimità con la moglie

Catanzaro – In un paesino in provincia di Catanzaro un uomo ha scoperta la propria moglie, nella sacrestia, in intimità con il parroco.

Tutto comincia quando il marito diventa sospettoso per l’eccessiva frequenza della moglie in chiesa. Nulla di male, se non fosse che spesso questa frequentazione si protraeva in orari fuori dal comune. Così, deciso a vederci chiaro, l’uomo ha iniziato a seguire la moglie fino a quando, nei giorni immediatamente precedenti il Natale, ha scoperto la verità: la donna intratteneva una relazione, non solo spirituale, con il parroco. Inevitabile la reazione dell’uomo, riportato alla calma dall’intervento delle forze dell’ordine.

Adesso si attende l’eventuale decisione del vescovo. Si tratta di una di quelle storie che hanno tutti gli ingredienti per “correre di bocca in bocca” per dirla con le parole del grande cantautore Fabrizio De Andrè. Una storia dove la curiosità morbosa trova una sua quasi naturale soddisfazione.

Nello stesso paese era stato già allontanato un prete per motivi simili.

