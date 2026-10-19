Marito le confessa di essere gay e lei lo porta in tribunale

Pistoia – Un matrimonio lungo quasi trent’anni è finito davanti ai giudici di Pistoia, dove una donna ha intentato una causa civile contro l’ex coniuge esigendo un risarcimento di 50.000 euro.

La donna sostiene che il marito le abbia taciuto il proprio orientamento sessuale per l’intera durata della convivenza, per poi confessarle di avere una relazione con un altro uomo.

Secondo la sua tesi, come raccontato da La Repubblica Firenze, questo comportamento e il costante rifiuto di lui di avere figli le avrebbero provocato un forte esaurimento e gravi problemi di salute, compromettendo la sua vita privata e professionale.

La versione dell’ex marito è però opposta: l’uomo si difende affermando che l’unione era ormai al capolinea da tempo e che la moglie frequentava già un’altra persona.

Ha inoltre ribadito davanti al tribunale che nessuno può essere costretto per legge alla genitorialità o ad avere relazioni intime contro la propria volontà.

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