Marito rifiuta rapporto intimo per la stanchezza e la moglie chiama la polizia: la bizzarra lite

Livorno – Gli agenti di Polizia della squadra volante della questura di Livorno si sono trovati di fronte a un intervento decisamente fuori dal comune, quasi surreale, originato da una discussione domestica dalle motivazioni a dir poco inaspettate. Una donna, sentendosi ferita nell’orgoglio e colta da una forte preoccupazione per la stabilità della propria relazione, ha deciso di comporre il numero unico di emergenza 112 per richiedere l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

All’origine della drastica decisione non vi era un episodio di violenza fisica, bensì il categorico rifiuto da parte del marito di consumare un rapporto sessuale all’interno della camera da letto, un diniego che la consorte ha immediatamente interpretato come il segnale inequivocabile di una crisi matrimoniale profonda.

Dal viaggio di ritorno alle accuse di tradimento: le ragioni del diniego

La vicenda, ricostruita inizialmente sulle pagine del quotidiano Il Tirreno, ha preso piede subito dopo il rientro a casa dell’uomo, appartenente insieme alla moglie a una coppia di origine nigeriana residente nella città toscana. I due coniugi non si vedevano da oltre un mese a causa di un prolungato viaggio dell’uomo nel proprio paese d’origine. Al momento del ricongiungimento, complice la comprensibile spossatezza accumulata durante il lungo volo aereo e forse l’effetto del grande caldo estivo, il marito ha espresso il semplice e unico desiderio di potersi finalmente riposare.

La moglie, di parere del tutto opposto, avrebbe preferito festeggiare il ritorno a casa del partner dopo tanto tempo in modo decisamente più passionale. Di fronte al rifiuto dell’uomo, le avance si sono rapidamente trasformate in una protesta furiosa, alimentata dal forte sospetto della donna che dietro a quel calo di desiderio si nascondesse un tradimento. La discussione verbale è degenerata in ben pochi minuti: dalle reciproche recriminazioni si è passati alle grida altissime, fino a culminare nella telefonata ai servizi di emergenza da parte della donna, intenzionata a far valere le proprie ragioni anche davanti alle autorità.

L’allarme dei vicini di casa e il ritorno alla calma domestica

Il clamore e le urla provenienti dall’appartamento hanno inevitabilmente spezzato la tranquillità del condominio, mettendo in forte allarme i vicini di casa. Preoccupati che l’acceso alterco potesse sfociare in qualcosa di grave o in una vera e propria aggressione fisica, i residenti dello stabile hanno a loro volta sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine. Quando gli agenti di polizia hanno raggiunto l’abitazione, si sono trovati davanti a uno scenario fortunatamente privo di pericoli reali. Al termine di tutti gli accertamenti e delle verifiche di rito, il personale della questura ha constatato l’assenza di qualsiasi reato o problema di incolumità pubblica, riuscendo a mediare tra i coniugi e a riportare la totale calma tra le mura domestiche, ponendo fine a una delle liti più curiose della stagione.

© Riproduzione riservata