Marsala, lutto nel mondo del vino: morto a 47 anni l’imprenditore Sebio De Bartoli

Marsala – Lutto nel mondo vinicolo siciliano. All’età di 47 anni, a causa di una grave malattia, è morto, a Marsala, Sebastiano Sebio De Bartoli, uno dei principali imprenditori del settore enologico locale. Era uno dei tre figli di Marco De Bartoli, morto nel 2011, che fu anche presidente dell’Istituto regionale della vite e del vino, nominato a seguito dei successi ottenuti con la sua azienda vinicola con cui puntò alla qualità e per il suo modo innovativo di fare marketing, conquistando i mercati internazionali.

E Sebastiano De Bartoli, con il fratello Renato e la sorella Gipi, ha portato avanti l’azienda di famiglia, incentrata sui vini liquorosi, ma anche su quelli da tavola, prodotti con le uve dei vigneti di Marsala e Pantelleria. «Ha combattuto come un guerriero contro una lunga malattia – scrivono Renato e Gipi De Bartoli – che non ha mai scalfito la sua voglia di vivere e il suo attaccamento alla vita. Lascia un vuoto incolmabile in azienda e nel cuore di chi lo ha amato o anche solo conosciuto. Un grande uomo del vino, un grande lavoratore, padre e marito amorevole, amico sincero, fratello e figlio di cui sarà impossibile non sentire la dolorosa mancanza, perché Sebio riempiva ogni cosa, ogni luogo e ogni cuore con il suo sorriso e il suo amore per la vita. Ci lascia, ma in realtà non se ne andrà mai. Resta in ogni cosa che ha creato con le sue mani e il suo ingegno, dai vini di Pantelleria, alle sue sculture, alle sue macchine e in mille altre passioni. Ci consola pensare che adesso brinda insieme a nostro padre Marco. Sebio vivrà in noi».

© Riproduzione riservata