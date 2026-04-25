Marzamemi, barca da diporto in fiamme al largo

Marzamemi – Nelle acque antistanti contrada San Lorenzo, nel territorio di Noto, una barca da diporto è stata improvvisamente avvolta da un violento incendio mentre si trovava al largo della costa. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, quando numerosi avventori presenti lungo il litorale hanno notato una densa colonna di fumo levarsi dal mare e hanno immediatamente contattato la sala operativa della Guardia Costiera di Siracusa. La segnalazione ha fatto scattare in pochi istanti la macchina dei soccorsi, con un intervento rapido e coordinato che si è rivelato determinante per evitare conseguenze ben più gravi.

Sul posto è stata prontamente dirottata la motovedetta V854 della Guardia di Finanza, già impegnata in attività di vigilanza in zona, mentre dalla Capitaneria di porto ha preso il largo anche la motovedetta CP 763. Le unità navali hanno raggiunto in breve tempo l’area del sinistro marittimo, trovandosi di fronte a un’imbarcazione ormai quasi completamente avvolta dalle fiamme, con il rogo che si propagava rapidamente alimentato anche dalle condizioni ambientali.

A bordo si trovavano due persone, entrambe originarie di Avola, che sono riuscite a mettersi in salvo grazie alla tempestività dei soccorsi. Determinante, in questa fase, anche il contributo di un operatore locale: un natante condotto dal titolare di un circolo nautico di Marzamemi ha infatti collaborato attivamente alle operazioni, consentendo il recupero dei due occupanti dell’imbarcazione in condizioni di sicurezza.

Una volta trasbordate e condotte a terra, le due persone sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118, già presente in banchina in attesa del loro arrivo. Dopo le prime verifiche sul posto, entrambe sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale di Avola per ulteriori accertamenti: le loro condizioni, secondo quanto emerso, non desterebbero particolari preoccupazioni, anche se lo spavento è stato notevole. Nel frattempo, l’imbarcazione è stata completamente devastata dal fuoco. Le fiamme, sviluppatesi in modo repentino per cause ancora in fase di accertamento, hanno reso impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio del mezzo, che nel giro di poco tempo è stato distrutto e successivamente affondato nelle acque antistanti la località balneare.

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