Marzamemi, nozze in spiaggia per Nicola Berti

Marzamemi – Nozze siciliane per Nicola Berti, ex calciatore dell’Inter e della Nazionale che ha appena compiuto 59 anni. Per il matrimonio con Hayet, francese di origine algerina, ha scelto la spiaggia di San Lorenzo, vicino Marzamemi, nel Siracusano. “Ci vado in vacanza da vent’anni col mio amico Aldo Serena (anche lui ex calciatore dell’Inter, ndr) – racconta alla Gazzetta dello sport -. Mi sposa il proprietario, il mio amico Guglielmo. Gli invitati sono solo 30. Ci sposiamo sabato prossimo in spiaggia alle 15, poi ci si scatena la sera nella parte alta dello stabilimento, dove c’è anche la piscina”. Berti e la compagna hanno due figli, il ventenne Leonardo e il 17enne Lorenzo.

© Riproduzione riservata