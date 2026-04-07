Marzamemi, rissa e coltellate a Pasqua, un ferito in ospedale

Marzamemi – Pasqua con liti e coltellate a Marzamemi. Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, un uomo è finito al Pronto soccorso dell’ospedale Di Maria di Avola, dopo essere stato ferito a colpi di arma da taglio. Alcuni fendenti sono andati a segno, uno dei quali lo avrebbe colpito a un’ascella. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Altri soggetti sarebbero venuti alle mani, con scazzottate a ripetizione. All’origine ci sarebbero futili motivi.

In ospedale, nella serata di Pasqua, sono arrivate al Pronto soccorso avolese persone dal volto sanguinante che chiedevano di essere subito visitate dal personale ospedaliero.

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