Massimo Cacciari e Chiara Patriarca si sono sposati. Le vacanze a Scicli la scorsa estate

Milano – La scorsa estate hanno trascorso un periodo di vacanza a Scicli e nei giorni successivi è arrivato l’annuncio del matrimonio.

Si sono sposati in un luogo ancora sconosciuto, comunque a Milano, Massimo Cacciari e Chiara Patriarca, in un giorno imprecisato prima di Natale.

Sullo sfondo della Venezia degli anni Novanta, le vite di Massimo Cacciari e Chiara Patriarca si sono incrociate. Da quel momento sguardi, incontri e parole hanno fatto il resto, fino al fatidico «sì» avvenuto nella prima metà di dicembre, a Milano. Le nozze sono state celebrate nel massimo della privacy, non si sa nemmeno se in chiesa o in Comune. Cacciari stesso aveva smentito la notizia, nonostante fosse apparso a fine ottobre l’atto di pubblicazione sui siti Internet dei Comuni di Venezia e Milano. «Fake news» aveva detto all’epoca, destabilizzando anche chi gli era più vicino. «Sarà vero? — si chiedevano i più increduli — Esiste davvero l’atto?». Ebbene sì. Nel documento 353 era scritto nero su bianco quello che il filosofo aveva tenuto segreto per decenni, un grande amore. In questi giorni si è avuta la conferma che il «sì» c’è stato, ma per ora bocche cucite sul dove e quando. Patriarca, 52 anni, e Cacciari, 81, si sarebbero conosciuti quando lei studiava Filosofia a Venezia e Cacciari di lì a poco sarebbe diventato per la prima volta sindaco. Lui filosofo conosciuto e professore di Estetica all’Università Iuav dal 1985, mentre Patriarca era ancora una studentessa.

Chi frequentava Filosofia e i corsi con lei la ricorda come «una studentessa molto attenta e super studiosa», chi la conosce oggi ne parla come di una «donna molto colta». Da quel momento a Venezia sarebbero iniziate le frequentazioni tra i due, sempre più intense, con alti e bassi come i cicli della vita, ma costanti. Fino alla convivenza durante la pandemia da Covid-19, come hanno raccontato alcuni amici vicini alla sposa, originaria di Trieste. «Hanno iniziato a convivere a Milano in quel periodo. Mai Massimo aveva vissuto con qualcuno fino ad allora», sussurrano. Lontana dalle luci dei riflettori, la relazione è cresciuta diventando sempre più solida, al punto da arrivare al matrimonio. Tra i pregi di Patriarca ci sarebbero la simpatia e un carattere forte, capace di tener testa al filosofo. Gelosi della propria privacy, entrambi amano il mare e l’arte, ma soprattutto sono cresciuti nutrendosi di libri. Figlia di un celebre medico triestino, Patriarca dopo gli studi a Venezia si è trasferita a Milano, forse proprio per stare vicino a Cacciari, diventato poi professore all’Università Vita Salute San Raffaele. Gli scettici che lo davano come eterno scapolo, citano spesso una frase da lui pronunciata in un’intervista al Corriere della Sera: alla domanda sul motivo per il quale non si fosse mai sposato, rispose: «Bisogna aver letto Nietzsche per capire cosa significa dire di sì, quando il filosofo chiede: hai scavato il fondo della tua anima? Sei pronto a dire per sempre? Vale anche per essere padre, infatti non ho avuto figli». Eppure proprio in queste parole oggi si può intuire il grande passo di Cacciari, l’aver scavato l’anima e l’aver detto sì, per sempre. Da qui il grande riserbo per una confessione intima perfino a se stesso.

Chiara e Massimo al ristorante La Grotta a Scicli la scorsa estate

Schivo e burbero, Cacciari è stato per due volte sindaco di Venezia ed è ospite fisso in trasmissioni come «Otto e mezzo» di Lilli Gruber su La7. Patriarca, molto riservata, non è nemmeno presente sul web, se non in un profilo di Linkedin in cui appare come impiegata a «Foncoop», ente di formazione per le cooperative sociali. Insomma «i due formano proprio una bella coppia, molto riservata e attenta alla privacy», dicono gli amici. Chiara a Venezia si è vista pochissimo, mentre a Milano qualcuno già sapeva che i due si erano incontrati più volte. Per questo motivo Cacciari ha voluto tenere il riserbo e proteggere la sua compagna dai tanti gossip che lo hanno sempre inseguito, soprattutto sui social. Cacciari non si è mai interessato delle voci che giravano, se non per smentire storie come la relazione con Veronica Lario, di cui si vociferava essere l’amante. Fatta eccezione per Chiara, in realtà dei suoi grandi amori ha sempre parlato e li ha pure condivisi con lei. Si chiamano Hegel, Giordano Bruno e Friedrich Nietzsche.

