Massimo Cacciari si sposa a 81 anni con Chiara Patriarca

Venezia – Massimo Cacciari a 81 anni si sposa con Chiara Patriarca, professionista di 52 anni, sua riservatissima compagna. L’amore è nato a Venezia e le nozze saranno a Milano. Lo riporta oggi Il Gazzettino citando le pubblicazioni di matrimonio affisse agli albi di Venezia e di Milano con nomi, cognomi, data di nascita e città di residenza.

Così, dopo una vita da scapolo impenitente, il filosofo ha deciso di convolare a nozze con la professionista, pressoché sconosciuta alle cronache rosa, originaria di Trieste. Le pubblicazioni di matrimonio sono inequivocabili: «Comune di Venezia, ufficio dello stato civile, atto di pubblicazione del matrimonio che gli sposi intendono contrarre a Milano. Sposo: Massimo Cacciari, nato a Venezia il 5-6-1944, residente a Venezia, cittadinanza italiana. Sposa: Chiara Patriarca, nata a Trieste il 30-9-1973, residente a Milano, cittadinanza italiana». Al momento non si sanno il giorno e in quale sede avverranno le nozze.

«Non era mai successo che Massimo decidesse di abitare nella stessa casa con una donna, invece, la convivenza con Chiara – come raccontano gli amici più stretti al Gazzettino – va avanti almeno dai tempi del Covid, in zona Navigli a Milano, anche se si sono conosciuti a Venezia. Lei è veramente simpatica e sa tenergli testa, non solo dal punto di vista intellettuale ma puro sul piano caratteriale. Dovrebbe essere una architetta o qualcosa del genere, ma lui sulle questioni private è sempre stato molto discreto, per cui non si sa più di tanto e va bene così, in fondo sono fatti loro».

© Riproduzione riservata