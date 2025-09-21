Massimo Cammilleri, 32 anni, accoltellato e ucciso in Germania

Licata – Massimo Cammilleri, 32 anni originario di Licata, è morto dopo essere stato accoltellato sabato mattina nella cittadina di Kreuztal, in Renania Settentrionale, Germania. L’aggressione è avvenuta intorno a mezzogiorno in zona Kreuztaler Moltkestraße. Le gravi ferite riportate hanno portato al suo decesso in ospedale nella notte tra lunedì e martedì 16 settembre, dopo tre giorni di lotta per la vita.

La polizia tedesca ha arrestato un sospettato, un 28enne tedesco, che secondo una prima ricostruzione sarebbe un conoscente della vittima. Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione, ma alcuni testimoni hanno riferito agli investigatori di una lite tra i due prima dell’accoltellamento.

Massimo Cammilleri lavorava nel settore della ristorazione, e i suoi amici hanno avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia del giovane licatese colpita da questa tragica perdita.

