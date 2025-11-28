Massimo Ghini e Galatea Ranzi portano al Teatro Garibaldi di Modica “Il vedovo”

Modica – Approda sul palco del Teatro Garibaldi di Modica una delle commedie più celebri del cinema italiano. Martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, alle ore 21.00, va in scena “Il vedovo”, tratto dal celebre film di Dino Risi, con protagonisti Massimo Ghini e Galatea Ranzi, diretti da Ennio Coltorti. La commedia, brillante, corrosiva e dal ritmo serrato, rilegge in chiave teatrale uno dei capisaldi della “commedia all’italiana”, interpretato sul grande schermo da due mostri sacri come Alberto Sordi e Franca Valeri. Al centro della vicenda c’è Alberto Nardi, industriale romano megalomane e disastroso negli affari, sposato con una ricca e abile donna d’affari. Umiliato, raggirato e ridicolizzato dalla consorte, che lo apostrofa costantemente come “cretinetti”, con i creditori sempre alle calcagna, Nardi progetta di liberarsi di lei per ereditarne i capitali. I suoi tentativi, grotteschi e fallimentari, danno vita a una girandola irresistibile di comicità e satira, trascinando il pubblico in un vortice di situazioni paradossali e dialoghi al vetriolo, capaci di fotografare con ironia e acume i vizi e le contraddizioni della società italiana degli anni Cinquanta, e non solo. In questa trasposizione teatrale l’ambientazione si sposta a Roma, Massimo Ghini reinterpreta il ruolo reso immortale da Alberto Sordi, dando vita a un Nardi tutto suo, mentre Galatea Ranzi raccoglie il testimone di Franca Valeri con una Elvira Ceccarelli decisa e pragmatica, che vuole trasferirsi a Milano senza il marito. Sul palco anche Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Ruocco e Luca Scapparone. L’adattamento teatrale porta la firma di Gianni Clementi ed Ennio Coltorti. “Accogliere sul nostro palco un titolo come “Il vedovo” – commentano il presidente della Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – significa portare a Modica non solo un grande spettacolo, ma anche un pezzo di storia del cinema e del teatro italiano. Con Massimo Ghini e Galatea Ranzi, due interpreti straordinari, il pubblico potrà ridere, emozionarsi e apprezzare la freschezza e l’attualità di una commedia che ancora oggi sa intrattenere e far riflettere con ironia”.

Grande attesa intanto per l’avvio della stagione musicale, che si apre domani, sabato 29 novembre, con “La traviata” di Giuseppe Verdi, opera lirica integrale eseguita dalla Catania Philharmonic Orchestra e dal Coro in residence del Teatro Garibaldi, diretti dal maestro Francesco Di Mauro, direttore d’orchestra di fama internazionale, con la regia di Antonio De Lucia, con le sublimi voci di Bree Nichols, Alberto Profeta e Graziano D’Urso.

La stagione 2025-2026 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica ha il sostegno della Regione Sicilia, del Comune di Modica, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e di Banca Agricola Popolare di Sicilia. Sponsor sono Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Coldwell Banker – Maxi Real Estate. Media partner Video Regione. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online.

