Cronaca
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13/05/2026 12:48

Massimo Gramellini: la lettera del ragusano Davide Simone Cavallo troppo grande per poter essere commentata

Il grande giornalista attonito davanti ala lettera del 22enne ragusano rimasto sulla sedia a rotelle.

di Redazione

Milano – Troppo grande per poter essere commentata. La lettera di Davide Simone Cavallo, lo studente 22enne ragusano vittima di una violenta aggressione a Milano da parte di una baby gang che lo ha colpito per estorcergli 50 euro e lasciandolo paralizzato sulla sedia a rotelle è troppo commovente per poter essere commentata pur da un giornalista autorevole come Gramellini, che stamani, nel suo consueto “Caffè” sul Corriere della Sera dedica l’editoriale a questo giovane figlio di Ragusa.

 

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