Massimo Moratti ricoverato in terapia intensiva per una polmonite

Rozzano, Milano – Massimo Moratti è ricoverato nella terapia intensiva dell’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. Sono ore di apprensione per l’ex presidente dell’Inter, intubato e sedato perché faticava a respirare autonomamente. Non è in condizioni critiche, ma la situazione è seria: Moratti ha 80 anni e una capacità polmonare bassa. Da quanto trapela i valori sono stabili. «Non sta male, non dovrebbe essere nulla di preoccupante», ci dice la moglie Milly, nascondendo l’apprensione in un tono apparentemente sereno. «Tra qualche ora sapremo qualcosa in più”. In giornata potrebbe arrivare un bollettino, ma tra i medici nessuno si sbilancia.

In terapia intensiva per una polmonite

Il ricovero, secondo quanto filtra, è stato deciso nella serata di martedì, poi dopo una notte complicata Moratti è stato trasferito in terapia intensiva. Nei corridoi dell’ospedale privato di Rozzano non vola una mosca. All’esterno non ci sono curiosi, il riserbo è totale. Ma al secondo piano della palazzina due, dove si apre il lungo corridoio della terapia intensiva, di affetto l’ex patron nerazzurro — al timone dell’Inter dal 1995 al 2013, 16 i trofei conquistati — ne sta ricevendo tanto tramite i social, pieni di messaggi di pronta guarigione. È stato intubato perché l’insufficienza respiratoria aveva raggiunto un livello tale da necessitare della ventilazione assistita. In queste ore si capirà se la terapia che gli è stata somministrata per la polmonite stia facendo effetto.

La festa degli 80 anni lo scorso maggio

Nel 2023 il presidente dello storico Triplete interista era stato operato al cuore, un intervento di angioplastica eseguito da Antonio Bartorelli, responsabile dell’unità operativa di cardiologia all’ospedale Galeazzi di Milano. Un’operazione programmata, da cui si era ripreso senza problemi, tanto da essere dimesso dopo pochi giorni. Lo scorso maggio ha compiuto 80 anni, celebrati con una festa a sorpresa organizzata dalla sua grande famiglia, la moglie, i suoi cinque figli, e a cui hanno partecipato tanti dei suoi campioni, da Ronaldo e Vieri a Recoba, il più amato. Per l’occasione in un’intervista a Repubblica aveva fatto un bilancio schietto della sua vita: «Uno pensa sempre che poteva far di più o meglio, e non lo dico per finta modestia. So che da qualche parte ho sbagliato. Potevo dare di più, ma non cambierei nulla».

