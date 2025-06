Massimo Pernagallo muore stroncato da un malore davanti ai familiari

Rosolini – La moglie fra un mese darà alla luce due gemellini. Rosolini è sotto choc per lamorte di Massimo Pernagallo, muratore 36enne, stroncato da un infarto.

Aveva accusato dei dolori al petto e per un controllo si stava recando al Pte ma qui non è mai arrivato perchè colto da un malore fatale.

La tragedia si è consumata verso le 19.30 di sabato a Rosolini. A perdere la vita un uomo di 36 anni, Massimo Pernagallo, sposato, due figli, muratore di professione.

Il 36enne aveva avvertito un insolito dolore al petto e, su invito della moglie, aveva deciso di dirigersi verso il Punto Territoriale d’Emergenza. A bordo della sua Kia Sport, insieme a lui viaggiavano la moglie e i loro due figli piccoli.

Il viaggio di Massimo, però, si è tragicamente interrotto quando ha accusato un malore e ha fermato l’auto. I suoi familiari, presi dal panico, hanno cercato di richiamarlo, rendendosi presto conto della gravità della situazione. In preda alla disperazione, sono scesi dall’auto per chiedere aiuto ai passanti.

I soccorsi sono arrivati poco dopo: prima alcuni cittadini, poi il personale sanitario del 118 di Rosolini, coadiuvati in un secondo momento dai colleghi di Pachino, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto. Nonostante ogni sforzo, per Massimo non c’è stato nulla da fare.

Doveva essere un periodo di gioia: Massimo Pernagallo, infatti, sarebbe diventato nuovamente papà tra poco più di un mese. La moglie era in attesa di due gemelli.

