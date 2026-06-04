Massimo Troisi, 32 anni dalla scomparsa: Salina celebra l’artista con un film-documentario

Isole Eolie – A 32 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi, il ricordo dell’attore napoletano si rinnova a Salina, l’isola che ospitò le riprese del suo film testamento Il Postino. La quindicesima edizione del Marefestival Premio Troisi, in programma dal 12 al 14 giugno, non solo celebra l’artista, ma annuncia un progetto ambizioso: la realizzazione di un film-documentario sulla storia della manifestazione.

Il progetto documentario sarà anticipato durante il Quindicennale dalla proiezione di un cortometraggio intitolato “Viva Troisi”, curato dal direttore artistico e fondatore dell’evento, Massimiliano Cavaleri. Il corto è una “commovente celebrazione” della cifra stilistica, dell’umanità e delle capacità attoriali, registiche e di scrittura di Troisi, un artista che ha donato un film eterno come Il Postino, trascurando la salute per ultimare le riprese.

Il video “Viva Troisi” raccoglie le interviste e le testimonianze di numerosi artisti che hanno ricevuto il Premio nel corso delle passate edizioni e che hanno lavorato con Troisi o si sono ispirati a lui. Tra le voci autorevoli presenti nel corto figurano: Pupi Avati, Cristina Comencini, Neri Parenti, Alessandro Haber, Ezio Greggio, Massimo Boldi, e la compianta Anna Marchesini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Preziosi, Francesco Pannofino, Alessio Boni, Lunetta Savino, Vittoria Belvedere, Enzo Iacchetti, Anna Mazzamauro, Luca Barbareschi, Francesca Reggiani, Barbara Foria, Lucrezia Lante della Rovere e Francesca Inaudi.

Tra i Compagni di vita e di set: Anna Pavignano, sceneggiatrice e storica compagna di Troisi; Anna Bonaiuto, che ha interpretato la moglie di Neruda ne Il Postino; ed Enzo Decaro, amico fraterno e compagno teatrale del trio La Smorfia.

Maria Grazia Cucinotta, madrina del Premio fin dalla prima edizione, presente ogni anno.

Il Marefestival 2026 ospiterà, tra gli altri, Giancarlo Giannini, Cristiana Capotondi, Chiara Francini, Corinne Cléry, Vincenzo Ferrera, Aurora Quattrocchi e Marco Risi.

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