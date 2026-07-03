Mastella: “Sono malato, ho un tumore, pregate per me”

Napoli – Clemente Mastella, 79enne sindaco di Benevento, racconta la sua malattia dopo l’annuncio fatto ieri in chiesa, davanti alla basilica gremita di fedeli per la ricorrenza della festività della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. “Ho un tumore. Ho capito di avercelo da un bel po’ di tempo, ma mi è stato diagnosticato solo di recente. Quando l’ho saputo mi è mancato il fiato”, dice oggi in un’intervista concessa a Marco Demarco sul Corriere della Sera.

Le parole di Mastella hanno colpito i tanti fedeli presenti nella basilica: hanno fatto partire un applauso di incoraggiamento per sostenere il primo cittadino. “Una paura ce l’ho – confessa Mastella -. Ho paura di morire da solo. I ricordi non bastano. E prego anche perché questo non accada. Ma credo nel potere della preghiera. Per questo ho chiesto a tutti di pregare per me”.

“Anch’io sono malato e spero di farcela”

Il sindaco di Benevento spiega che ha preso il microfono nella basilica per la festa della Madonna delle Grazie dopo che l’arcivescovo Michele Autuoro “ha rivolto un pensiero ai malati. Quelle parole mi hanno scosso profondamente”. Ma la sua “non è stata una decisione. La cerimonia prevedeva il mio intervento da sindaco. Fino a poco prima avevo parlato dello scisma, esprimendo solidarietà alla chiesa di Roma. Poi l’arcivescovo ha parlato della solitudine dei più fragili. È stato un impulso”. Ha pensato “che probabilmente quella sarebbe stata l’ultima volta in cui avrei parlato in chiesa nel giorno della Madonna delle Grazie: sono alla fine del mio secondo mandato da sindaco di Benevento. Così ho detto: ‘Anch’io sono malato e spero di farcela’…”.

Mastella si è commosso. “Ricordo soprattutto l’applauso. E poi le persone che hanno voluto stringermi la mano. È accaduto qualcosa di insolito. Sono il sindaco che ha dato il proprio numero di telefono a tutti. Per anni sono stato cercato a qualsiasi ora da chi aveva bisogno di aiuto. Stavolta le parti si sono invertite. Non so quante mani hanno cercato le mie. E tutti a confortarmi ricordandomi che sono sempre stato un leone”.

L’operazione o la terapia

Sulla malattia Mastella riflette: “Sono una persona nota, conosco tanta gente e ho anche molti amici medici. Ho chiesto pareri, consigli. Ma alla fine dovrò essere io, che so poco di farmaci e pratiche chirurgiche, a scegliere se operarmi o insistere con la terapia medica. Da giovane ho insegnato filosofia all’università e ho sempre avuto un approccio razionale. Poi la vita irrompe e ti accorgi che la razionalità non basta”.

Nei giorni scorsi il sindaco di Benevento ha reso noto di aver festeggiato i 51 anni di matrimonio con Sandra Lonardo. “La giornata familiare mi ripaga di qualche sciocca cattiveria. Sono felice di questa mia vita con Sandra e felicissimo per i sei nipoti. Tutto il resto è noia”, ha scritto sui social. Oggi la fede e la famiglia gli danno forza: “Sono loro ad accendere un attaccamento ancora più forte alla vita. Un attaccamento quasi morboso, oso confessare”.

Clemente Mastella con la moglie Sandra Lonardo nel 2017. Foto LaPresse

Chi è Clemente Mastella

Clemente Mastella ha 79 anni ed è uno dei politici più longevi ancora in attività. Nella sua lunghissima carriera è stato ben otto volte deputato, europarlamentare e due volte ministro (del Lavoro con Silvio Berlusconi e della Giustizia con Romano Prodi). Nel 2008 le sue dimissioni da Guardasigilli furono determinanti per far cadere il secondo governo Prodi. Noto fondatore di innumerevoli partiti centristi (tra cui l’Udeur), è sindaco di Benevento dal 2016.

Mastella qualche giorno fa a un evento in provincia di Salerno. Foto Adele Renna da Facebook

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