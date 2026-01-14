MasterChef, arriva Ciccio Sultano da Ragusa

Ragusa – A MasterChef Italia è arrivato il momento di dimostrare la propria crescita personale: siamo al giro di boa di questa stagione e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono a punto delle prove sempre più insidiose, che richiedono tecnica, abilità e competenza.

La serata di giovedì 15 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si aprirà con una pericolosissima Red Mystery Box «agrodolce», in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare tra aceti e dolcificanti. Ma «agrodolce» sarà anche l’esito di questa prova: come da tradizione la Mystery rossa, infatti, darà a qualcuno l’accesso immediato alla balconata, invece i peggiori della prova dovranno affrontare immediatamente un Pressure Test che sarà davvero al cardiopalmo, diviso in due step durante i quali i cuochi amatoriali dovranno vedersela con il pomodoro, l’ingrediente principe della cucina italiana.

A seguire la Masterclass accoglierà un altro Skill Test che vedrà come protagonista la Sicilia dello chef Ciccio Sultano, 2 Stelle Michelin nel ristorante Duomo di Ragusa; un vero e proprio viaggio nella regione dell’eccellenza gastronomica, tra identità e cultura, inseguendo la filosofia culinaria dello chef stellato.

Per molti degli aspiranti chef, le prove negli episodi del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy di giovedì 15 gennaio – alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW – saranno un vero punto di svolta: per chi si spegnerà definitivamente la possibilità di arrivare fino in fondo? Chi invece potrà proseguire il proprio lavoro?

© Riproduzione riservata