MasterChef con Ciccio Sultano, la prova di Dounia sposata con un ragusano

Ragusa – Dounia Zirari ha 28 anni, viene da Bassano del Grappa (Vicenza) ed è sposata con Simone, un ragusano, e al cospetto dello chef stellato Ciccio Sultano, due stelle Michelin, ha superato la prova di MasterChef.

Dounia è nata in Marocco dove ha vissuto fino ai 9 anni. Già da piccola si è avvicinata al mondo della cucina «per cultura: mi hanno sempre detto che una brava donna deve saper cucinare». Si è trasferita con i genitori in Veneto; dopo il diploma e l’abilitazione come OSS, ha iniziato a lavorare subito in diverse RSA. A 23 anni viene colpita da tre ischemie, dimentica gran parte delle lingue che conosceva e perde completamente i ricordi delle prime due settimane di ricovero: ad aiutarla, nel decorso post-operatorio il suo attuale marito, Simone, che aveva conosciuto poco prima della pandemia di COVID e con cui è sposata dal 2024. Con lui ha riscoperto la passione per la cucina, e ha partecipato a MasterChef Italia per aumentare la sua autostima e in un qualche modo riconquistare la sua famiglia, che non è sempre d’accordo con le sue scelte.

Eccola alla prova del Timballo del Gattopardo, piatto su cui lo chef del ristorante IL Duomo di Ragusa ha chiesto ai concorrenti di misurarsi.

