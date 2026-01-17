MasterChef con Ciccio Sultano, la prova di Dounia sposata con un ragusano

Alla prova del Timballo del Gattopardo, piatto su cui Sultano ha chiesto ai concorrenti di misurarsi
di Redazione
Ragusa – Dounia Zirari ha 28 anni, viene da Bassano del Grappa (Vicenza) ed è sposata con Simone, un ragusano, e al cospetto dello chef stellato Ciccio Sultano, due stelle Michelin, ha superato la prova di MasterChef.
Dounia è nata in Marocco dove ha vissuto fino ai 9 anni. Già da piccola si è avvicinata al mondo della cucina «per cultura: mi hanno sempre detto che una brava donna deve saper cucinare». Si è trasferita con i genitori in Veneto; dopo il diploma e l’abilitazione come OSS, ha iniziato a lavorare subito in diverse RSA. A 23 anni viene colpita da tre ischemie, dimentica gran parte delle lingue che conosceva e perde completamente i ricordi delle prime due settimane di ricovero: ad aiutarla, nel decorso post-operatorio il suo attuale marito, Simone, che aveva conosciuto poco prima della pandemia di COVID e con cui è sposata dal 2024. Con lui ha riscoperto la passione per la cucina, e ha partecipato a MasterChef Italia per aumentare la sua autostima e in un qualche modo riconquistare la sua famiglia, che non è sempre d’accordo con le sue scelte.
Eccola alla prova del Timballo del Gattopardo, piatto su cui lo chef del ristorante IL Duomo di Ragusa ha chiesto ai concorrenti di misurarsi.
