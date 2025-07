Matrimonio a Noto, l’abito della figlia di Sting è firmato Valentino. FOTO

Noto – Era firmato Valentino l’abto della figlia di Sting al matrimonio che si è tenuto ieri alla Dimona delle Balze al confine con Palazzolo Acreide.

A Noto Fuschia Kate Sumner, figlia di Sting, ha sposato Maximillian Wright. La ragazza, 43 anni, è nata dal primo matrimonio dell’ex frontman dei Police con l’attrice Frances Tomelty: e in Italia è arrivato anche Sting. L’attrice e il direttore creativo sono genitori di un bambino di un anno. Un matrimonio in parte blindato in parte condiviso con la località e i presenti: le location prescelte per festeggiamenti, Palazzo Nicolaci con la sua elegante corte interna e il teatro Tina Di Lorenzo dove venerdì 11 luglio è andato in scena “Una Serenata!”, uno spettacolo all’insegna delle tradizioni locali.

Sting, padre della sposa, è stato accolto dal sindaco di Noto Corrado Figura con il dono di un libro dedicato alla città e in particolare alla celebre Infiorata. “Un piccolo gesto per ringraziarlo di aver condiviso con noi un momento così importante della sua famiglia”, ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook

