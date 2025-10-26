Matrimonio col botto al duomo di San Giorgio a Ibla, imbrattate le pareti della case

Ragusa – Matrimonio con botto a Ragusa Ibla ieri. Peccato che il botto, anzi, i botti, abbiano rovinato le facciate degli storici palazzi circostanti. I proprietari degli edifici, al termine del matrimonio celebrato nel Duomo di San Giorgio, hanno scorto le pareti degli immobili di recente restaurati rovinate dai fuochi d’artificio con cui i novelli sposi hanno voluto celebrare il loro sì.

Al momento siamo alle minacce di risarcimento danni.

