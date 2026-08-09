Matrimonio da incubo prima del “sì”: la partecipazione di nozze (con le fiaccole) va in fiamme alle Poste

Acireale – Una partecipazione di nozze (esplosiva) inviata tramite posta ordinaria ha mandato in tilt centro di recapito di Poste Italiane di Acireale, ospitato nei locali della vecchia stazione ferroviaria di piazza Agostino Pennisi ad Acireale.

Scatenando il panico tra i dipendenti. Quello che sembrava un normale plico, infatti, durante le operazioni di smistamento della corrispondenza, ha improvvisamente preso fuoco.

Era da poco iniziato il turno di lavoro quando i dipendenti hanno visto il fumo e, pochi istanti dopo, le fiamme uscire dalla spedizione.

Scattato l’allarme, sono state attivate le misure, i protocolli di sicurezza e i locali sono stati immediatamente evacuati.

I dipendenti utilizzando l’estintore in dotazione sono riusciti a domare le fiamme prima che raggiungessero gli altri pacchi.

Solo dopo aver spento l’incendio è stata scoperta l’origine del rogo. Una volta messo in sicurezza il plico, è stato possibile ricostruire come contenesse alcune fiaccole che probabilmente, a causa delle alte temperature, hanno preso fuoco.

Il pacco era stato spedito da un comune della provincia di Padova. Una donna, che vive e lavora nel Nord e che a breve convolerà a nozze ad Acireale, lo aveva inviato alla sorella insieme alle partecipazioni di matrimonio e ad altro materiale destinato ai festeggiamenti.

Se le fiaccole si fossero incendiate durante la notte, quando il centro era chiuso, oppure durante il trasporto o in uno dei depositi logistici attraversati dal pacco nel viaggio da Padova alla Sicilia, le fiamme avrebbero potuto provocare danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acireale, che hanno avviato le indagini. La posizione della futura sposa è ora al vaglio degli investigatori e non si esclude una denuncia per aver spedito materiale potenzialmente pericoloso tramite posta ordinaria.

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