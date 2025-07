Matrimonio della figlia di Sting a Noto, eccolo il padre della sposa

Noto – Fuschia Kate Sumner, figlia 43enne che l’ex leader dei Police ha avuto con la prima moglie, l’attrice nordirlandese Frances Tomelty, ha detto sì al compagno Max Wright durante una festa di nozze durata 3 giorni a Noto.

«Ci siamo riusciti!» ha scritto Kate in una delle tante storie di Instagram che ha pubblicato in questi giorni. «I tre giorni più divertenti della nostra vita! Prometto altre foto del matrimonio, una volta che avremo dormito almeno 12 ore». Cosa che effettivamente ha fatto. Mostrando le location da sogno e annunciando che sarebbero rimasti «in Sicilia o qui vicino» anche per la luna di miele.

La festa per il matrimonio di Kate – è così che l’attrice e regista preferisce farsi chiamare – ha avuto come scenografia d’eccezione la città Noto. Conosciuta anche come “la capitale del Barocco”, fa parte dei siti italiani diventati patrimonio dell’Unesco insieme alle città tardo-barocche del Val di Noto. Un luogo magico carico di storia e di bellezza ideale per delle nozze da favola come queste.

Il primo giorno ha visto gli ospiti immergersi completamente nella cultura locale con uno street party accompagnata da una banda musicale italiana. Pane appena sfornato, aperitivo e prodotti tipici hanno fatto da antipasto a una serata speciale al Teatro Comunale Tina di Lorenzo, dove si è tenuta lo spettacolo teatrale Una Serenata!, che celebrava le tradizioni siciliane. Kate ha scelto per l’occasione un abito a sirena in pizzo bianco firmato Maison Valentino con collo alto e schiena scoperta.

Il secondo giorno è stato quello del matrimonio vero e proprio. Che è stato celebrato alla Dimora delle Balze. All’aperto, contro uno sfondo creato da fiori cremisi e avorio. La sposa indossava un abito in tulle ricamato con le sue iniziali, mentre lo sposo un elegante completo grigio chiaro.Ed è a lui che è capitato un piccolo imprevisto. Raccontano i presenti che Max, di professione direttore creativo nel settore artistico e tecnologico, si è accorto che i lacci delle sue scarpe Prada erano neri. A risolvere la situazione ci ha pensato Erica Cloud, stylist americana che era tra gli invitati: ha preso il cordino da una borsa per scarpe e l’ha infilato nelle calzature dello sposo. Crisi scongiurata!

Dopo lo scambio dei voti, avvenuto alla presenza del figlio della coppia, che ha 1 anno, fumogeni verdi e rosa si sono alzati nel cielo per il primo bacio da marito e moglie. I neo sposi hanno poi voluto fare una passeggiata per la città con il piccolo in braccio. Facendo voltare i tanti turisti presenti in città, che certo non immaginavano di finire nel bel mezzo delle celebrazioni matrimoniali della figlia di Sting.

Il ricevimento si è svolto alla Dimora delle Balze. Gli ospiti hanno cenato su lunghi tavoli illuminati da candele e luci soffuse, gustando pasta, pesce fresco, aragosta e verdure. I festeggiamenti sono continuati fino a notte fonda, con un dj che ha fatto ballare tutti. E una performance d’eccezione: il fratello maggiore di Kate, Joe, che fa il musicista, ha preso la chitarra per cantare alcune canzoni.

Tra gli ospiti, oltre a Joe, anche i 4 figli che Sting ha avuto con la seconda moglie Trudie Styler. Ovvero Mickey, che era anche la damigella d’onore della sposa, Jake, Eliot e Giacomo.

Ma il momento più toccante della serata è stato senza dubbio il discorso di papà Sting. Il rocker 73enne, raccontano i presenti, ha saputo mescolare umorismo e commozione, confessando agli ospiti di non aver capito inizialmente cosa pensare di Max quando lo aveva conosciuto. Ma di aver presto realizzato che si trattava di «un ragazzo adorabile».

Gli invitati hanno riso e pianto mentre il padre della sposa descriveva quanto fosse felice per sua figlia «che ha trovato l’amore della sua vita». Anche Mickey, sorella di Kate, ha tenuto un discorso per «la sorella migliore e la sposa più bella di tutte«. Tanto che poi, Kate, in una delle sue storie su Instagram, lo ha definito «il miglio discorso di sempre».

No, il matrimonio di Kate e Max non è certo finito qui. Perché c’era stato anche un terzo giorno di festeggiamenti. Iniziato con le prelibatezze preparate da un maestro del barbeque «per aiutare gli ospiti a riprendersi dalle fatiche della notte precedente», scrive il Daily Mail nella sua cronaca della tre giorni mozzafiato.

Carne, verdura, frutta fresca e poi un giro per le bellezze cittadine. Prima di salutare gli invitati che tornavano a casa. Mentre gli sposi inziavano la luna di miele siciliana.

