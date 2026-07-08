Matrimonio di Aurora Ramazzotti in Sicilia, papà Eros fa amicizia con un giovane giardiniera della villa in cui è ospite

Scordia, Catania -Il giovane scordiense Damiano Oreste, giardiniere in una villa nelle campagne vicino Scordia, si è ritrovato protagonista di un incontro che non dimenticherà mai. In questi giorni, nella struttura dove lavora, ha soggiornato Eros Ramazzotti, in Sicilia per il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza. Ma la parte più bella arriva adesso. Damiano racconta:

“Ha alloggiato dove lavoro io. Per riservatezza non posso dire di più. Io faccio il giardiniere e sono stato a contatto con lui: si è dimostrato una persona incredibile, umile e disponibile. Gli ho chiesto se poteva fare una foto e un video per la mia fidanzata Giordana, sua grandissima fan e futura moglie (ci sposiamo tra meno di un anno)… e lui ha accettato subito, con una semplicità disarmante.”

Nessuna scena costruita. Nessun copione. Solo un gesto semplice… che ha regalato un’emozione enorme. E sono proprio queste cose che fanno la differenza tra una persona famosa… e una persona grande”.

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