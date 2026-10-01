Condividi "Matrimonio in carrozza e costumi fiabeschi a Scicli, con il Canto libero di Battisti in via Mormina Penna" sui social

Scicli – Matrimonio internazionale oggi pomeriggio a Scicli, dove due sposi stranieri hanno deciso di convolare a nozze nella chiesa di San Michele Arcangelo arrivando in carrozza, attesi da donne e uomini in costume con abbigliamento fiabesco. Fra loro non è mancato un bianco coniglio.

Rito cattolico per gli sposi che hanno accolto gli ospiti provenienti da tutto il mondo nel vicino palazzo Bonelli Patanè. Un gruppo musicale ha salutato la carrozza nuziale intonando “Il mio canto libero” di Lucio Battisti in via Mormina Penna, assiepata di turisti increduli e felici.

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