Mattarella a Niscemi, il sorvolo in elicottero del presidente. VIDEO

Niscemi, Caltanissetta – “Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’architetto Roberto Palumbo che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana. Il presidente, che all’inizio della sua visita si è fermato a parlare con alcuni cittadini, a chi gli raccontava il proprio dramma ha detto anche: “So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto”. “Non mi aspettavo che si fermasse – dice Palumbo – ci ha fatto capire che c’è attenzione”.

Mattarella ha poi visitato il plesso scolastico “Gori” che fa riferimento alla scuola “Giovanni Verga” di Niscemi. Nella struttura sono ospitate le classi dell’istituto Salerno, non più utilizzabili perché in zona rossa. “Ci ha dato una speranza in più – dice la dirigente della Verga, Anna Maria Alesci – si è dimostrato disponibile e ha trasmesso serenità”. “Ha parlato con alcuni bambini e ha fatto anche una battuta scherzosa – dice la dirigente dell’istituto “Salerno” Licia Salerno – ha chiesto di non essere interrogato. Ha voluto visitare le classi. È stato molto gentile e pronto a stare in mezzo ai bambini che hanno perso la scuola e in alcuni casi anche la casa”.

© Riproduzione riservata