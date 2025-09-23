Matteo Tomasello morto a 17 anni per un tumore cerebrale: la dedica di Sinner

Padova – “Forza Matteo” e un disegno stilizzato di un tennista. Questo ha scritto il campione Jannik Sinner sul cappellino che gli ha fatto recapitare. Matteo Tomasello di forza ce ne ha messa tanta, tutta, ma purtroppo il tumore cerebrale diagnosticato 20 mesi fa ha avuto il sopravvento.

Alle 22 di domenica scorsa, nella divisione di Oncoematologia pediatrica di Padova, la sua vita si è fermata a 17 anni per sempre. Assolutamente troppo presto, ma per l’intensità con cui li ha vissuti è come fossero trascorsi decenni, nonostante l’addio alla vita quando si sta affacciando, sia sempre profondamente ingiusto ed innaturale. Non è una sconfitta perchè Matteo, studente al quarto anno del liceo artistico Michele Fanoli di Cittadella, ha sempre dato tutto, fatto il massimo, donato il meglio di sé anche in questo tragico momento.

Ha donato le cornee. Altro non era possibile. Figlio unico, Matteo è forza per mamma Marica Morandin di 48 anni impiegata alla Ipc Tools di Villa del Conte e papà Nicola, 50 anni, titolare di un’impresa di serramenti, abitanti ad Onara di Tombolo. Stanno affrontando uno dei dolori più profondi che una persona possa provare, proprio con l’energia che Matteo ha sempre avuto e che lui dava a loro anche in questi mesi. «Se mi vedeva piangere mi diceva che così non lo aiutavo – racconta la mamma». «Non sapeva che la diagnosi era molto grave – raccontano i genitori –. Lui non si è mai lamentato, ha affrontato i ricoveri, le sedute di radio e chemioterapia con tenacia e dava lui sostegno a noi. Non ci ha mai fatto pesare quello che stava passando».

Già questo basta per capire che l’età del cuore e dello spirito erano ben oltre quella anagrafica. E’ l’8 dicembre del 2023 che la vita vira in modo assolutamente inaspettato. Matteo è in montagna con il papà a sciare. Una breve vacanza. Si sente male, si pensa ad una gastroenterite. Gli esami clinici la escludono. Le condizioni non migliorano ed altri più approfonditi controlli rivelano la malattia che si nutre della giovinezza, del rapido sviluppo del giovane. Per Matteo, grande appassionato di sport, senza esasperazioni e comportamenti sopra le righe, diventa la gara più importante. Cerca di vivere nel modo più normale possibile per quanto sia costretto a stare in casa a causa delle difese immunitarie scarse. Con la didattica a distanza segue le lezioni come aveva fatto anche il 10 settembre scorso mentre era ricoverato.

«Desiderava diventare architetto, una professione che gli piaceva come pure andare a mercatini cercando oggetti di design degli anni ’80 e ’90» svelano mamma e papà. In casa vari i libri di settore e un modellino di un edificio in balsa realizzato da lui: «A 4 anni aveva cominciato a giocare a calcio. E’ stato nelle giovanili del Cittadella (l’As Cittadella lo ha ricordato con un messaggio di partecipazione al lutto ndr), poi al Giorgione. Capace di vari ruoli, simpatizzava per la Juventus. Poi lo sci e da qualche tempo il tennis. Gli piaceva sperimentare. Sinner era il suo idolo perché aveva il suo stesso modo di vivere la vita. Un campione che conosce anche la sconfitta e si rialza. Mai vanitoso e sopra le righe, molto riflessivo ed educato. Attraverso Adriano Panatta stavamo cercando di fargli incontrare Jannik o di fargli avere un videomessaggio dedicato – continuano Marica e Nicola –. Purtroppo non sarà più possibile. Per due mesi aveva frequentato una palestra, poi con il ritorno del male non gli era stato più possibile. Desiderava anche rivivere l’esperienza del wakeboard, una sorta di surf sollevati dall’acqua, che aveva fatto nel parco acquatico di Resana. Gli era piaciuta tantissimo».

Giovedì alle 16 nella parrocchiale di Onara si svolgeranno le esequie, partendo alle 15.35 dall’obitorio dell’ospedale di Cittadella. Il giorno prima, alle 20, sempre nella parrocchiale, si terrà la preghiera di suffragio. La famiglia ha invitato chi lo desidera, a fare donazioni alla Fondazione Giovanni Celeghin a sostegno della ricerca per le cure ai tumori cerebrali. Grande la solidarietà che la famiglia ha incontrato. «Grazie alla scuola con le lezioni a distanza e l’attenzione dei docenti, al personale dell’ospedale di Padova, all’azienda che ha concesso il congedo parentale e ai tanti che sono stati vicini a noi e a Matteo, anche solo con un saluto a distanza, un messaggio – chiudono i genitori – .Era un ragazzo che stava provando varie esperienze dopo aver passato il periodo della pandemia. Gentile, educato, con il sorriso. Saremo sempre orgogliosi di lui».

