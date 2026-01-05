Mattia Cossettini morto in Egitto a 9 anni, la famiglia denuncia ospedale e tour operator

Il Cairo – A un anno dalla morte di Mattia Cossettini, il bambino friulano di 9 anni, deceduto il 6 gennaio 2025 a Marsa Alam, durante una vacanza con i genitori, la famiglia torna a denunciare gravi carenze sanitarie e organizzative e sostiene che «nulla è cambiato». I legali, però, hanno avviato un’azione formale nei confronti dell’ospedale Medical Center di Marsa Alam e della direzione sanitaria egiziana, nonché del tour operator Alpitour Spa e della direzione del villaggio turistico Bravo.

Secondo la ricostruzione dei familiari, il minore ebbe un malore improvviso e grave durante un’escursione in barca organizzata dal villaggio. L’attività non sarebbe stata interrotta e non sarebbe stata fornita assistenza immediata sul posto. Il trasferimento alla clinica del villaggio sarebbe avvenuto solo dopo diverse ore, senza l’attivazione di protocolli di emergenza e senza un invio tempestivo verso una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata. La famiglia contesta inoltre la gestione successiva: le condizioni del bambino sarebbero peggiorate rapidamente e il trasferimento all’ospedale governativo di Marsa Alam sarebbe stato tardivo. A giudizio dei genitori, quella struttura non era in grado di affrontare un’emergenza neurologica pediatrica, per carenze di dotazioni, competenze specialistiche e procedure. Viene messa in discussione anche la diagnosi iniziale formulata dai sanitari locali: l’autopsia eseguita in Italia, all’ospedale di Udine, avrebbe smentito quanto comunicato in Egitto, attribuendo il decesso a un’emorragia causata da un aneurisma cerebrale.

Particolarmente critica, secondo i familiari, anche la gestione della comunicazione dopo la morte. Il 9 gennaio l’ospedale di Marsa Alam diffuse una nota che indicava in tumore cerebrale e polmonite batterica le cause della morte, informazioni ritenute non veritiere e in violazione dei principi di riservatezza e della dignità del minore, che «generarono un’eco mediatica internazionale». «Non cerchiamo risarcimenti che non potranno mai colmare la perdita – afferma il padre, dipendente di un’azienda di Brescia – ma impegni concreti e verificabili: potenziamento delle strutture sanitarie, protocolli di emergenza efficaci e formazione specialistica del personale, per evitare che tragedie simili si ripetano». La vicenda, che ha suscitato attenzione anche fuori dai confini nazionali, riaccende il dibattito sulla sicurezza sanitaria nelle destinazioni turistiche internazionali. Domani, nel primo anniversario della morte, Mattia sarà ricordato con una messa, a Tavagnacco e Tricesimo, in provincia di Udine.

