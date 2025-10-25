Condividi "Mauro Di Francesco, morto l’attore di Sapore di mare e Abbronzatissimi: aveva 74 anni" sui social

Lutto nel mondo del cinema. È morto Mauro Di Francesco, uno degli attori più noti delle commedie italiane degli anni 80. Di Francesco ha partecipato a tanti film comici di successo, tra cui in “Sapore di mare 2 – Un anno dopo”, “Vacanze al mare” e “Abbronzatissimi”. Aveva 74 anni.

Nato a Milano nel 1951, Di Francesco, conosciuto anche come Maurino, aveva conquistato il pubblico con la sua ironia e il suo talento naturale, diventando un punto di riferimento del cinema leggero e brillante di quegli anni. È stato legato sentimentalmente per due anni all’attrice francese Pascale Reynaud da cui ha avuto un figlio, Daniel.

Di Francesco e la Reynaud si sono conosciuti sul set del film Sapore di mare 2 – Un anno dopo, e sono rimasti legati dal 1983 al 1985. Nel 1997 ha sposato Antonella Palma di Fratianni.

