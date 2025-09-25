Maxi incidente sulla Palermo-Catania: 15 mezzi coinvolti, 8 feriti, uno grave

Palermo – Gravissimo incidente sull’autostrada Palermo-Catania: sono rimasti coinvolti quindici mezzi, otto persone sono rimaste ferite, una è in gravi condizioni ed è stata trasportato in ospedale tramite l’elisoccorso del 118. È successo nella tarda mattinata all’interno della galleria Cameccia 2, all’altezza del chilometro 22, a Trabia.

In base a una prima ricostruzione della dinamica, un mezzo pesante sarebbe andato in avaria e avrebbe perso una grossa quantità di olio sull’asfalto, gli altri mezzi sarebbero quindi usciti di strada, non riuscendo ad evitare l’impatto. Una delle auto coinvolte si è ribaltata, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre alcuni automobilisti dalle lamiere.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivate le ambulanze, per il ferito più grave è stato subito chiesto l’intervento dell’elisoccorso: è stato trasportato al Civico ed è in prognosi riservata. “La circolazione è temporaneamente indirizzata in uscita allo svincolo di Termini Imerese con rientro in A19 a Trabia – spiegano dall’Anas -. Nessuna limitazione sulla carreggiata in direzione Catania”. In direzione Palermo si registrano code per almeno cinque chilometri.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale per la gestione della viabilità e per mettere in sicurezza l’area.

