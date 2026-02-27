Maxi sequestro di 2.000 uccelli di specie protette al porto di Scoglitti. Erano rinchiusi in gabbie in un furgone

Vittoria – Un maxi sequestro di quasi 2.000 uccelli di specie protette è stato effettuato nella tarda serata di giovedì nella zona del porto di Scoglitti dai Carabinieri. L’operazione è scattata al termine di un lungo pedinamento iniziato, secondo fonti investigative, a Reggio Calabria. I militari dell’Arma, in abiti civili, seguivano da ore un furgone a noleggio con a bordo 4 uomini: 2 cittadini maltesi e altrettanti calabresi. Il mezzo è stato bloccato poco prima delle 23 nei pressi del molo di Levante, nelle vicinanze del Club Nautico di Scoglitti. I 4 si stavano dirigendo verso una barca a motore che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata pronta a salpare per completare il trasferimento.

Un eventuale ritardo nell’intervento avrebbe verosimilmente consentito la partenza del carico verso Malta, distante circa 60 miglia nautiche dalla costa ragusana. All’interno del furgone i Carabinieri hanno rinvenuto circa 2.000 volatili di specie pregiate e protette, stipati in capienti gabbie e contenitori. Un quantitativo che lascia ipotizzare un traffico strutturato, con una logistica già definita e collegamenti oltre i confini regionali e nazionali. E’ intervenuto anche personale veterinario dell’Asp per verificare eventuali decessi o condizioni di maltrattamento. Secondo quanto trapelato, sarebbe stata inoltre sequestrata una cospicua somma di denaro in contanti. I volatili saranno presto liberati.

© Riproduzione riservata