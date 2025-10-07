Maxi sequestro di shampoo: oltre 900.000 confezioni dalla Turchia

Trieste – Maxi sequestro al porto di Trieste da parte della guardia di finanza e dell’agenzia delle dogane e dei monopoli: bloccati due container contenenti circa 900 mila confezioni di shampoo e profumatori per ambienti, contraffatti, destinati a una società austriaca. La spedizione era partita dal porto turco di Mersin.

L’operazione è scaturita da un’approfondita analisi di rischio, condotta quotidianamente nel principale scalo giuliano, che ha individuato i container sospetti tra le oltre 16 mila unità che transitano settimanalmente. All’interno del primo container sono stati rinvenuti flaconi di shampoo con etichette generiche, mentre nel secondo erano nascoste 600 mila etichette adesive riportanti il logo contraffatto di un noto brand internazionale, pronte per essere applicate successivamente.

Con lo shampoo sono stati sequestrati anche 147 mila profumatori falsi. La perizia dei tecnici delle aziende titolari dei marchi ha confermato la falsificazione dei prodotti, destinati al mercato europeo per un valore stimato di un milione di euro. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Trieste, prosegue con accertamenti in altri Paesi per ricostruire la filiera del falso.

© Riproduzione riservata