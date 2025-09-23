Mazda sceglie Noto per la nuova Mazda3 e CX-30 2025

30 giornalisti ospiti a Noto per l'evento
di Redazione
Noto – Mazda sceglie Noto per il lancio delle nuove Mazda3 e CX-30 2025, ambientando qui lo shooting fotografico del nuovo modello.
Trenta i giornalisti di settore e della stampa generalista ospiti a Noto per il lancio del nuovo modello.
Entrambe le vetture incarnano l’evoluzione dell’approccio “Jinba Ittai” di Mazda, che mira a un’integrazione completa tra uomo e macchina per un’esperienza di guida intuitiva e coinvolgente. Tra le principali innovazioni spicca il motore e-Skyactiv G da 140 cv, un 2.5 aspirato – in barba al “downsizing” imperante – con sistema ibrido leggero che offre una maggiore efficienza senza sacrificare il piacere di guida.
