Mazara del Vallo, è Ilenia Ferro la vittima dell’incidente mortale. Aveva 15 anni

Mazara del Vallo – Si chiamava Ilenia Ferro. Aveva 15 anni ed è la vittima dell’incidente in cui si sono scontrati una Ford Fiesta di vecchio modello con a bordo un ragazzo, e uno scooter su cui viaggiavano due giovani: un ragazzo alla guida e la ragazza come passeggera.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. La giovane avrebbe perso i sensi prima ancora che i soccorsi potessero intervenire. Nonostante il tempestivo arrivo delle ambulanze, per lei non c’è stato nulla da fare.

L’amico che era alla guida dello scooter è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Abele Ajello” di Mazara. Ha riportato una frattura a una gamba e non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti carabinieri.

